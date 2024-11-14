رئيس جامعة بنها الأهلية يتابع إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

تابع الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أعمال فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025.

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها الاهليةة



وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وإعطاء الطلاب الفرصة الكاملة لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية بكل سهولة ويسر.

وأشار الدكتور تامر سمير إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

وأضاف أنه ستقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

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