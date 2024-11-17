الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فحص طبي لـ زيزو قبل مران الزمالك

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

يخضع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق الكرة.

ومن المنتظر أن يطمئن الجهاز الطبي على اللاعب، وعلى آخر تطورات إصابته وتحديد إمكانية مشاركته في مران الزمالك الجماعي اليوم من عدمها. 

مباراة النادي المصري البورسعيدي

ويستأنف الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب حلمي زامورا بالقلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول أحمد مصطفى زيزو الزمالك الزمالك اليوم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة النادي المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المصري

الزمالك يمنح اللاعبين راحة بعد عودة بعثة الفريق من ليبيا

آخر التطورات فى تجديد عقد زيزو مع الزمالك

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

النصر الليبي يدعو بعثة الزمالك لحفل عشاء

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنصر الليبي

محمود بنتايك ينضم لبعثة الزمالك في ليبيا

جلسة بين مسئولي الزمالك وسيف الجزيري بعد العودة من ليبيا

الأكثر قراءة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

إسرائيل تبدأ خطة التخلص من نتنياهو، وضابط كبير متورط في إلقاء قنابل على منزله

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية