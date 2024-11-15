الهلال السعودي يعرض راتبًا ضخمًا للفوز بصفقة محمد صلاح

باتت مهمة نادي برشلونة الإسباني صعبة في اقتناص خدمات اللاعب المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عقب نهاية عقده في صيف 2025.

عرض ضخم من الهلال لضم محمد صلاح

وكشف الصحفي أكرم كونور عبر حسابه الرسمي بموقع (إكس) عن استقرار إدارة الهلال السعودي على تقديم عرض ضخم لإقناع محمد صلاح بالتوقيع للفريق عقب نهاية عقده مع ليفربول.

ويسعى الهلال لضم محمد صلاح لتدعيم هجومه بعد الاستقرار على رحيل البرازيلي نيمار عقب نهاية عقده في صيف 2025.

وستكون صفقة صلاح مفاجأة الهلال في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وأشار إلى أن الهلال سيعرض راتبًا سنويًّا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو لإقناع صلاح بالتجديد، ولكنه يحظى بمنافسة قوية أيضًا من نادي الاتحاد.

ولم يتفق ليفربول واللاعب المصري بعد على تجديد التعاقد، ما يفتح الباب أمام برشلونة وأندية الدوري السعودي لضم اللاعب.

ولا يبدو برشلونة متحمسًا لضم صلاح في شهر يناير المقبل تجنبًا لدفع أي أموال لصالح ليفربول.

وارتبط اسم صلاح باهتمام كبير من غلطة سراي التركي للفوز بخدماته في الموسم المقبل.