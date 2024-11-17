صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

على مدى الأيام القليلة الماضية، أثارت مشاهد لما قيل إنها محاولة تصدٍّ أمريكية لصحون طائرة قبالة الكويت، تعليقات عدد من الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحون طائرة قبالة الكويت

فقد تناقل البعض على منصة "إكس" فيديو قيل إنه يصور هذه المواجهة، وسط استغراب تام وتساؤلات.

أتى ذلك، بعدما شهدت جلسة في الكونجرس الأمريكي، الخميس الماضي، الحديث عن وجود مقطع مصور وثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت، وحفظ على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية لنقل المعلومات السرية.

UAPS

فيما أكد الصحفي الأمريكي مايكل شيلينبرغر خلال تقديمه أدلة أمام المجلس حول الظواهر الشاذة غير المحددة التي باتت تسمى (UAPS)، وهو المصطلح المفضل الآن للأجسام الغريبة (UAPS)، أن مصدرًا موثوقًا كشف له خلال الأسابيع الماضية تلك اللقطات.

وكانت تقارير عدة صادرة عن البنتاجون أشارت سابقًا إلى وجود أجسام غريبة رصدت ملمحة إلى أنها "كائنات فضائية أو صحون طائرة".

وتشكل مسألة وجود كائنات فضائية أو صحون طائرة موضوعًا إشكاليًّا، وغير مثبت علميًّا بشكل قاطع حتى الآن.