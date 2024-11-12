رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

قدم رائد فضاء من وكالة ناسا تفسيرا مبهما لسبب دخول طاقم مكون من أربعة أفراد إلى المستشفى بشكل مفاجئ بعد عودتهم إلى الأرض من الفضاء الشهر الماضي.

سبب دخول رواد الفضاء للمستشفى بعد عودتهم

ووُصف التفسير بـالمبهم لأنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول السبب الطبي الذي استدعى دخول الطاقم إلى المستشفى، واكتفى بالإشارة إلى أن ما حدث كان مسألة طبية.

ونقل الرواد ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس إلى منشأة طبية في فلوريدا بعد هبوطهم في 25 أكتوبر، مع بقاء أحد أفراد الطاقم في المستشفى ليوم إضافي للمراقبة.

وكان رائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبينكين قد عاد مع طاقم ناسا وتم نقله أيضا إلى المستشفى في بنساكولا القريبة، لكنه لم يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي جرى يوم الجمعة الماضي.

وقد امتنعت ناسا عن تقديم أي تفاصيل حول زيارة المستشفى، واستمر أفراد الطاقم في التهرب من الإجابة على الأسئلة في المؤتمر الصحفي.

وقال بارات، وهو طبيب ممارس: "الرحلات الفضائية ما تزال شيئا لا نفهمه جيدا. نكتشف أشياء لا نتوقعها في بعض الأحيان. وكان هذا واحدا من تلك الأوقات، وما زلنا نجمع المعلومات حول هذا الموضوع".

ناسا تعتزم كسف التفاصيل في الوقت المناسب

وأشار بارات إلى أن الزيارة كانت "مسألة طبية"، موضحا أن ناسا ستكشف عن جميع التفاصيل "في الوقت المناسب".

وبينما امتنعت ناسا عن تقديم أي معلومات إضافية، أفاد مصدر مقرب لصحيفة "ديلي ميل" بأن "مشاكل في ضغط الدم" قد تكون السبب في دخول الطاقم إلى المستشفى في فلوريدا.