إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

ستنطلق البعثة الفضائية الهندية الأمريكية المشتركة التي تقضي بإرسال رائد هندي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية أمريكية، في الربع الثاني لعام 2025.

البعثة الفضائية الهندية الأمريكية المشتركة

أفادت بذلك بيرلي بانديا مديرة شركة Axiom Space لشؤون التعاون والأعمال.

وقالت في مقابلة مع قناة NDTV التلفزيونية: "إن هذه البعثة تمنحني، بصفتي أمريكية هندية الأصل، فرصة لتوحيد العالمين".

أشارت إلى أن صاروخ SpaceX Falcon 9 ومركبة Crew Dragon سيُستخدمان لتحقيق البعثة الفضائية. وأعادت إلى الأذهان أن رائد الفضاء الهندي شوبهانشو شوكلا وزميله بلاكريشنان ناير، بصفته رائدا احتياطيا، يتلقيان في الوقت الراهن دورة تدريبية في وكالة “ناسا”.

أول طاقم فضائي هندي تم تشكيله لتحقيق أول رحلة فضائية هندية

وكان هذان الرائدان سابقا ضمن فريق الرواد الهنود الأربعة الذين كانوا قد تلقوا عام 2020 دورة تدريبية في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء. أما شوكلا وبلاكريشنان ناير فهما يدخلان أيضًا أول طاقم فضائي هندي تم تشكيله لتحقيق أول رحلة فضائية هندية مأهولة مخطط لها عام 2026.

وقالت: إن الدورة التدريبية للرواد في "ناسا" تجري بشكل جيد جدا.

يذكر أن شوبهانشو شوكلا سيصبح أول رائد هندي على متن محطة الفضاء الدولية، لكنه ليس أول هندي في الفضاء، فقد سبقه راكش شارما الذي أصبح أول رائد هندي في الفضاء عندما زار محطة "مير" الفضائية على متن مركبة "سويوز تي–11" الفضائية السوفيتية في أبريل عام 1984.