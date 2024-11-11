الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

رواد الفضاءـ فيتو
رواد الفضاءـ فيتو

ستنطلق  البعثة الفضائية الهندية الأمريكية المشتركة التي تقضي بإرسال رائد هندي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية أمريكية، في الربع الثاني لعام 2025.

البعثة الفضائية الهندية الأمريكية المشتركة

 أفادت بذلك بيرلي بانديا مديرة شركة Axiom Space لشؤون التعاون والأعمال.

وقالت في مقابلة مع قناة NDTV  التلفزيونية: "إن هذه البعثة تمنحني، بصفتي أمريكية هندية الأصل، فرصة لتوحيد العالمين".

أشارت إلى أن صاروخ SpaceX Falcon 9 ومركبة Crew Dragon سيُستخدمان لتحقيق  البعثة الفضائية. وأعادت إلى الأذهان أن رائد الفضاء الهندي شوبهانشو شوكلا وزميله بلاكريشنان ناير، بصفته رائدا احتياطيا، يتلقيان في الوقت الراهن دورة تدريبية في وكالة “ناسا”.

أول طاقم فضائي هندي تم تشكيله لتحقيق أول رحلة فضائية هندية 

  وكان هذان الرائدان سابقا ضمن فريق الرواد الهنود الأربعة الذين كانوا قد تلقوا عام 2020 دورة تدريبية في مركز "غاغارين" لتدريب  رواد الفضاء. أما شوكلا وبلاكريشنان ناير فهما يدخلان أيضًا أول طاقم فضائي هندي تم تشكيله لتحقيق أول رحلة فضائية هندية مأهولة مخطط لها عام 2026.

وقالت: إن الدورة التدريبية للرواد في "ناسا" تجري بشكل جيد جدا.

يذكر أن شوبهانشو شوكلا سيصبح أول رائد هندي على متن محطة الفضاء الدولية، لكنه ليس أول هندي في الفضاء، فقد سبقه راكش شارما الذي أصبح أول رائد هندي في الفضاء عندما زار محطة "مير" الفضائية على متن مركبة "سويوز تي–11" الفضائية السوفيتية في أبريل عام 1984.

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفضاء الفضاء الدولية البعثة الفضائية الهندية الأمريكية مركبة فضائية أمريكية صاروخ SpaceX Falcon 9 البعثة الفضائية الهندية

مواد متعلقة

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads