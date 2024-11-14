الخميس 14 نوفمبر 2024
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هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

شمبانزي، فيتو
شمبانزي، فيتو

تسبب قرد كبير الحجم شرس من فصيلة الشمبانزي، بحالة من الذعر في منطقة سكنية في الكويت، بعد فراره خارج أسوار حديقة حيوانات.

هروب شمبانزي شرس من حديقة حيوان بالكويت

وشهدت حديقة حيوانات في منطقة العمرية بمحافظة الفروانية، واقعة هرب القرد العدواني إلى الخارج وبدأت ملاحقته على الفور.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن رجال أمن من وزارة الداخلية تعاونوا مع موظفي الحديقة حتى تمكنوا من ضبط القرد الكبير والسيطرة عليه.

وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة رجال قد ثبتوا الشمبانزي في شاحنة بعد الإمساك به، ومن ثم تم نقله لمكانه في حديقة الحيوان.

توثيق إعادة الشمبانزي إلى حديقة الحيوان في الكويت

وشنر مدونون كويتيون مقاطع فيديو للشمبانزي خلال إعادته للحديقة، وسط تعليقات متنوعة حضرت في كثير منها الطرافة.

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قرد الكويت حديقة حيوانات الفروانية

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