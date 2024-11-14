هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)
تسبب قرد كبير الحجم شرس من فصيلة الشمبانزي، بحالة من الذعر في منطقة سكنية في الكويت، بعد فراره خارج أسوار حديقة حيوانات.
هروب شمبانزي شرس من حديقة حيوان بالكويت
وشهدت حديقة حيوانات في منطقة العمرية بمحافظة الفروانية، واقعة هرب القرد العدواني إلى الخارج وبدأت ملاحقته على الفور.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن رجال أمن من وزارة الداخلية تعاونوا مع موظفي الحديقة حتى تمكنوا من ضبط القرد الكبير والسيطرة عليه.
وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة رجال قد ثبتوا الشمبانزي في شاحنة بعد الإمساك به، ومن ثم تم نقله لمكانه في حديقة الحيوان.
توثيق إعادة الشمبانزي إلى حديقة الحيوان في الكويت
وشنر مدونون كويتيون مقاطع فيديو للشمبانزي خلال إعادته للحديقة، وسط تعليقات متنوعة حضرت في كثير منها الطرافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.