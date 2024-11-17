النيابة تكشف تفاصيل واقعة المشرحة المهجورة في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة خطف شاب وابتزازه بصور عارية في حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليه متزوج من شقيقة أحد المتهمين، ونشبت بينهما خلافات، بينها قائمة المنقولات، فاستدرجه المتهمون باستخدام "توك توك" إلى المشرحة المهجورة خلف مستشفى حلوان العام، وصوروه دون ملابس لابتزازه.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه، الذي أكد أن 5 متهمين من أقارب زوجته استدرجوه للمشرحة المهجورة بحلوان، وأجبروه على خلع ملابسه؛ بسبب خلاف على قائمة المنقولات عقب انفصاله عن زوجته، وهددوه بسلاح، فانصاع لهم، وعقب تصويره فيديو تركوه، فأبلغ الأجهزة الأمنية.

تم ضبط المتهمين، وتبين أن لهم معلومات جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.