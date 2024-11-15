الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة

ياسر إدريس رئيس اللجنة
ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية

السباحة، اكتمل منذ قليل، النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السباحة المقام حاليا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وشهد الاجتماع حضور 10 هيئات وهو العدد الكامل لهيئات الجمعية العمومية لاتحاد السباحة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت.

يتنافس على رئاسة الاتحاد، المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد الحالي، ورؤوف نور.

قائمة ياسر إدريس

 وتضم قائمة المهندس ياسر إدريس كل من:

الرئيس: ياسر إدريس

نائب الرئيس: أحمد هارون - محمد عبد العزيز رزق

أمين الصندوق: هشام العامري

الأمين العام: أمير عبد الجواد

الأعضاء: الشيماء الدمرداش - محمد إبراهيم - محمد حسن عثمان - يحيى زكريا ضو - إسلام صميدة - نادر محمد عبده - وأحمد وفيق الفيتوري.

قائمة رؤوف نور

بينما تضم قائمة رؤوف نور كل من: محسن سعد ومجدي طه لاشين، نائبين، سهام أحمد القرم أمين صندوق، هشام سيف الله سكرتير عام، والأعضاء، نيفين وفا، سيد مصطفى، أمير علي، محمود علواني، مريم وحيد، دعاء محمود، وأحمد السكري.

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