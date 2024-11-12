الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

ندوة "إحياء ذكرى الزعيم محمد فريد" بمتحف مصطفى كامل

ندوة إحياء ذكرى الزعيم
ندوة إحياء ذكرى الزعيم محمد فريد، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن تنظيم متحف مصطفى كامل لندوة بمناسبة "إحياء ذكرى الزعيم محمد فريد"، تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

وتستضيف الندوة الدكتور محمد عباس، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتدير الندوة نادية كامل مديرة المتحف، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري فى تمام الساعة الـ 11 صباحًا.

محمد فريد

محمد فريد هو مجاهد وطني وزعيم سياسى مصر، ولد عام 1868 بالقاهرة؛ حيث تعلَّم في مدرستي الألسن والحقوق، وفور تخرجه من الحقوق عمل في نيابة الاستئناف، ثم احترف مهنة المحاماة. كانت له ميول فكرية وثقافية، تجسدت في كتاباته للعديد من المؤلفات ككتاب “من مصر إلى مصر”، وكتاب “رحلة إلى بلاد الأندلس ومراكش والجزائر”، وكتاب “تاريخ الرومانيين” وغيرها من الكتب، إضافة إلى ذلك أنشأ فريد مع كل من أحمد حافظ عوض ومحمود أبي نصر مجلة علمية سميت ﺑ "الموسوعة".

وضع محمد فريد عددًا من الوسائل لتحقيق هذه الأهداف، على رأسها تعليم الشعب ليكون أكثر وعيًا بحقوقه، وأكثر قوة وارتباطًا.

أنشأ محمد فريد مدارس ليلية في الأحياء الشعبية لتعليم الفقراء وكبار السن الأميين مجانًا، وقام بالتدريس فيها رجال الحزب الوطني وأنصاره من المحامين والأطباء الناجحين بأحياء القاهرة ثم في الأقاليم.

استمر الزعيم محمد فريد في الدعوة إلى الجلاء والمطالبة بالدستور، حتى واجه شبح السجن مجددًا، وهنا غادر محمد فريد البلاد إلى أوروبا سرًّا، وفي 15 نوفمبر 1919م وافته المنية في برلين بألمانيا، وحيدًا فقيرًا بعد أن أنفق ثروته على القضية المصرية، لينقل جثمانه إلى أرض الوطن على نفقة أحد التجار المصريين الذي باع كل ما يملك من أجل إحضار جثمانهِ من الخارج، وقد مُنح نيشان الوطنية من الحكومة المصرية تقديرًا لجهودهِ في هذا الشأن.

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قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش متحف مصطفى كامل إحياء ذكرى الزعيم محمد فريد الدكتور محمد عباس

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