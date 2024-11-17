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مياه الإسكندرية تجدد شهادة الايزو للعام الثالث عشر على التوالي

مياه الإسكندرية تجدد
مياه الإسكندرية تجدد شهادة الايزو للعام الثالث عشر على التوا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لعدد 8 قطاعات و7 إدارات عامة بالشركة، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي.

 

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جاء هذا الإنجاز بعد المراجعة الخارجية التي أجرتها شركة SGS Limited Egypt، الجهة المانحة للشهادة والمعتمدة من UKAS البريطاني، خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر الجاري، وقد أسفرت المراجعة عن تجديد الشهادة دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، سواء كبرى أو صغرى.

 

مياة الشرب بالإسكندرية تجدد شهادة نظام الجودة 

 

وأكد المهندس أحمد جابر أن هذا الإنجاز يعكس إلتزام الشركة بالتحسين المستمر للعمليات والخدمات المقدمة للعملاء، مشددًا على قدرة نظام إدارة الجودة على مواجهة كافة التحديات وتحقيق متطلبات العملاء بفاعلية، كما أشار إلى أن هذا النجاح ينسجم مع سياسات الشركة في ترشيد النفقات، وتحسين الكفاءة الزمنية، وتطوير الكوادر البشرية.

ومن جانبه، أشاد كبير مراجعي الجهة المانحة بالدور القيادي الفعّال الذي يقوم به المهندس أحمد جابر وكافة قيادات الشركة في خلق مناخ يضمن تحقيق أهداف المؤسسة، كما أثنى على الجهود المتميزة للإدارة العامة للمكتب الفني تحت قيادة الدكتور عصام عبد المجيد وإدارة توكيد الجودة، اللتين ساهمتا بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتؤكد شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلتزامها بالاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتحقق رضاهم، مع تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع المياه.

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بالاسكندرية المهندس احمد جابر مياه الشرب

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