الأحد 17 نوفمبر 2024
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رياضة

أخبار الأهلي، انتظام الشناوي وموقف ربيعة من مباراة الاتحاد

محمد الشناوي
محمد الشناوي

النادي الأهلي، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.   

الأهلي، وقال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر علي اختيار الثنائي ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح لقيادة الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة القادم.  

من ناحية أخرى ينتظم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في تدريبات الفريق اليوم بعد مغادرة معسكر المنتخب وتأكد غيابه عن مباراة بوتسوانا المقرر لها بعد غد الثلاثاء في ختام مشوار الفريق في تصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025. 

كما جدد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي تحذيراته عبر جروب واتس اب الخاص باللاعبين بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد أزمة خالد عبد الفتاح لاعب الفريق امس والتي اعقبها اعتذار رسمي من اللاعب عبر منصات النادي الرسمية.  

ويخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي جديد خلال الأيام القادمة لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة القادمة.  

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر محاضرة اليوم مع اللاعبين في التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.  

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم   بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.  

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

فريق الكرة بالأهلي 
فريق الكرة بالأهلي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز. 

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي

وعبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير القلعة الحمراء واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي. 

وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، مؤكدا أنه يرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي. 

وكان خالد عبد الفتاح نشر صورة رفقة مروان حمدي لتهنئته بعيد ميلاده.

الصورة التي ظهرت على حساب لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح، عبر حسابه بإنستجرام، وهو يسير بجوار اللاعب مروان حمدي، لاعب بيراميدز، أثارت غضب جماهير الأهلي، وذلك بعد إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي في مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز. 

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