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رياضة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

يستعد الأهلي لمواجهته المقبلة في الدوري أمام الاتحاد السكندري في ثالث جولات المسابقة المحلية.

فريق الكرة بالأهلي 
فريق الكرة بالأهلي 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي

وعبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير القلعة الحمراء واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

 

وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، مؤكدا أنه يرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

وكان خالد عبد الفتاح نشر صورة رفقة مروان حمدي لتهنئته بعيد ميلاده.

 الصورة التي ظهرت على حساب لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح، عبر حسابه بإنستجرام، وهو يسير بجوار اللاعب مروان حمدي، لاعب بيراميدز، أثارت غضب جماهير الأهلي، وذلك بعد إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي في مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

 

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