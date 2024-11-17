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خارج الحدود

فتح ملفات الخصوم، هانتر ورقة ترامب للانتقام من بايدن من خلال محكمة العدل الأمريكية

بايدن ونجله، فيتو
بايدن ونجله، فيتو

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل فوزه بالانتخابات، بالانتقام من عدد من الشخصيات الذين كانوا سببًا في محاكمته.

انتقام دونالد ترامب من بايدن 

ومن بين هؤلاء الشخصيات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد يستغل ترامب ورقة هانتر بايدن للانتقام، خاصة أن الأخير متهم في عدد من القضايا.

وكان هانتر بايدن أقر بالذنب في جميع التهم التسع الموجهة إليه، والمتعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالية، والتي تصل عقوبتها بالسجن لـ 17 عامًا.

ترامب يستغل ورقة هانتر بايدن 

وأدين هانتر بايدن في  ثلاث جرائم ضريبية وست جرائم جنح، وتشمل عدم تقديم إقرار ضريبي وعدم دفع الضرائب، والتهرب الضريبي، وتقديم إقرار كاذب.

وبحسب لائحة الاتهام، حقق بايدن دخلًا بقيمة 7 ملايين دولار من خلال تعاملاته التجارية الأجنبية بين عامي 2016 و2019. كما ذكرت لائحة الاتهام أنه أنفق ما يقرب من 5 ملايين دولار خلال تلك الفترة على "كل شيء باستثناء ضرائبه".

التهم الموجهة لهانتر بايدن  

وشملت هذه المشتريات المخدرات والحرس والفنادق الفخمة والسيارات الفارهة والملابس، وفقًا للائحة الاتهام، والتي قيل إن بايدن الابن وصفها زورًا بأنها نفقات تجارية.

وقالت لائحة الاتهام: "في كل عام فشل فيه في دفع ضرائبه، كانت لدى المدعى عليه أموال كافية متاحة له لدفع بعض أو كل ضرائبه المستحقة عندما كانت مستحقة؛ لكنه اختار عدم دفعها".

وأُدين هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازة سلاح وتعاطي مخدرات، ليصبح أول ابن لرئيس أمريكي في السلطة يُدان جنائيًّا.

الانتقام من بايدن

ومن المحتمل أن يحرك دونالد ترامب هذه القضايا ضد نجل بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض للانتقام من الرئيس الأمريكي.

إلا أن  موقع "أكسيوس" رجح  أن يستخدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سلطة العفو لعمدة نيويورك، إريك آدامز، الذي تم توجيه 5 تهم جنائية فيدرالية ضده بالإضافة إلى أنه يفكر بالعفو عن هانتر بايدن.

وأوضح الموقع أن ترامب كرئيس (منتخب) للبلاد بإمكانه منح العفو لأي شخص أدِين بارتكاب جريمة فيدرالية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة أو المحكمة العليا في العاصمة أو محكمة عسكرية.

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