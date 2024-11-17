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خارج الحدود

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

الحرب على غزة ، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطلب دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتخاذ خطوات "أكثر صرامة" ضد إيران بما في ذلك العمل العسكري لمنعها من تطوير برنامجها النووي.

ووصف المسئولون الإسرائيليون مجمع بارشين العسكري الإيراني الذي سبق أن استهدفته إسرائيل بغارة جوية بأنه "عنق زجاجة" في برنامج إيران للأبحاث النووية، وقالوا إنه بدونها سيكون من الصعب على إيران تطوير جهاز نووي إذا اختارت القيام بذلك.

وأعرب المسئولون الإسرائيليون عن اعتقادهم بأن فوز ترامب في الانتخابات "جعل الإيرانيين يعيدون التفكير في ردهم على الضربة الإسرائيلية الأخيرة"..

وكان الموقع قد نقل عن متحدث باسم السيناتور الجمهوري القريب من ترامب ليندسي جراهام، أن الأخير قال لنتنياهو خلال اجتماع في القدس يوم أمس السبت "افعل ما عليك فعله" من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأشار الموقع إلى أن غراهام كان في السنوات الأخيرة مؤثرًا للغاية في تشكيل سياسات ترامب في الشرق الأوسط.

وحسب "أكسيوس" فقد التقى جراهام أمس السبت مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس. ولم يصدر نتنياهو وكاتس أي تصريحات حول الاجتماع.

ونقل الموقع عن بيان لغراهام بعد الاجتماع أنه "من مصلحة أمريكا ضمان عدم امتلاك النظام الإيراني لسلاح نووي. هذه لحظة حرجة وخطيرة لأصدقائنا في إسرائيل والعالم بأسره. من الضروري أن يُنظر إلى الولايات المتحدة ويُسمع صوتها على أنها تدعم إسرائيل ضد التهديد القادم من إيران".

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الحرب على غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس المنتخب دونالد ترامب إيران

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