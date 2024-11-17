الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

صحة غزة تكشف سبب تعمد الاحتلال تنفيذ غاراته ليلًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مدير الصحة في قطاع غزة، منير البرش: إن  جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المدنيين في أوقات متأخرة من الليل بحيث لا يستطيع أحد إنقاذهم.

 الاحتلال يتعمد قصف  المدنيين ليلًا

وأضاف البرش في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن 30% من ضحايا مجزرة  بيت لاهيا (شمال القطاع التي وقعت اليوم، أطفال".

وأشار إلى أن "هناك ما بين 20 إلى 30 شخصًا تحت الأنقاض في مجزرة بيت لاهيا اليوم ولا يمكن الوصول إليهم".

وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي منع أمس دخول قافلة إنسانية للأمم المتحدة كانت تحمل أدوية لمستشفى "كمال عدوان" في بيت لاهيا.

 آلاف الجرحي بحاجة للعلاج في الخارج

وأوضح أن أكثر من 12 ألف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.

وذكر أن  الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 490 هجومًا على المنشآت الصحية في القطاع لمنع كل أشكال الحياة.

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