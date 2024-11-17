استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات في مخيمي البريج والنصيرات

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 21 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة منذ أمس السبت.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ومن جانبها أفادت وكالة "شهاب" باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيم البريج.

وأصيب عدد من الأشخاص في إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية على منازل المواطنين في محيط مسجد الشهيد شرقي البريج.

عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكثفت الآليات الإسرائيلية قصفها المدفعي شمالي مخيم البريج، كما استهدف قصف إسرائيلي محيط المقبرة الجديدة شرق المخيم.

وفي جنوب القطاع، استشهد 5 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة رفح.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في مخيم جباليا بالروبوتات والبراميل المتفجرة.

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