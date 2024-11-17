البابا تواضروس يستمع لملخص 24 رسالة دكتوراه في الدراسات القبطية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء جمعية الآثار القبطية، وعددًا من المتخصصين الحاصلين في السنتين الماضيتين على درجتي الماچستير والدكتوراه في الدراسات القبطية من الجامعات المصرية، وذلك في ختام اللقاء الرابع للمؤتمر السنوي لجمعية الآثار القبطية الذي جرت فعالياته على مدار يومين تحت عنوان "أطروحات مضيئة في الدراسات القبطية في الجامعة المصرية (٤)".



حضر اللقاء بعض رؤساء أقسام وأساتذة القبطيات في الجامعات المصرية.

الدراسات القبطية

واستمع قداسة البابا تواضروس الثاني إلى ملخص لأربعٍ وعشرين رسالة ماچستير ودكتوراه في كافة مجالات الدراسات القبطية، التي ألقيت خلال المؤتمر، منها تسع رسائل دكتوراه وخمس عشرة رسالة ماچستير.

وفي ختام اللقاء منح قداسة البابا تواضروس الثاني شهادات تقدير وهدايا تذكارية للباحثين وأعضاء جمعية الآثار القبطية، وأساتذة القبطيات الحضور.

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بدعم البحث العلمي ولا سيما في مجال القبطيات باعتبارها جزءًا هامًا من الهوية والتاريخ المصريين.

حضر اللقاء الدكتور مراد وهبة رئيس جمعية الآثار القبطية والسيد نبيل فاروق مدير الجمعية والسيد يوسف عبدالله عضو الجمعية.

كما حضر اللقاء الأستاذة الدكتورة منة الله الدري أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة عين شمس وكرسي القبطيات بالجامعة الامريكية، والأستاذة الدكتورة نهى سالم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية، بكلية الآثار، جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور طارق منصور أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، الأستاذ بكلية الآداب، جامعة عين شمس.

ومن أساتذة التاريخ والآثار الدكتور عاطف نجيب والدكتورة نجلاء حمدي والدكتور إسحق عزيز فريج والدكتور جرجس بشرى والدكتور نادر ألفي والدكتور إسحق عجبان والدكتور عادل فخري، والعديد من الأساتذة والباحثين والآباء الكهنة والرهبان والمهتمين بالدراسات القبطية.