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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقارير عن الخدمة في 4 إيبارشيات ودير

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، خمسة الآباء الأساقفة، منهم ثلاثة من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر، وأسقف عام ورئيس دير. حيث ناقش معهم موضوعات تخص العمل الرعوي في أماكن خدمتهم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل الأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا مينا أسقف مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، والأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بأسوان.

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