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أخبار مصر

كامل الوزير: القطار الكهربائي سيغطي كافة أنحاء الجمهورية

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال جولة تفقدية صباح اليوم بمشروع القطار الكهربائي السريع: إن المشروع يربط البحرين المتوسط بالأحمر ويساهم فى نقلة نوعية فى وسائل النقل. 

وزير النقل: القطار الكهربائي سيغطي كافة أنحاء الجمهورية 

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن  شبكة القطار الكهربائي السريع التى ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية). 

كامل الوزير: إنشاء محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط

وأكد أن الشبكة تخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالاضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)

وأشار إلى ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر -... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، مضيفا أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة

جدير بالذكر أن مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط وشمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم ويشتمل على 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالاضافة الى 1 مركزًا للتحكم والسيطرة، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.
 

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