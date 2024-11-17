تنفيذ 4 حالات إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف على أرض زراعية بقنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية بناء مخالفًا للقانون على أرض زراعية بزمام قروي بهجورة وبحضور عزت عمر رئيس مجلس قروس بهجورة، تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة تعديات بالطوب الأبيض البلوك



وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية على أرض زراعية الأولى علي مساحة نصف قيراط تقريبًا بناء على أرض زراعية عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بعزبة عرب الرشايدة بارتفاع واحد متر، والحالة الثانية على مساحة نصف قيراط بزمام قروي بهجورة بارتفاع واحد متر، والحالة الثالثة على مساحة ثلاث بعزبة خليفة بارتفاع واحد متر والحالة الرابعة على مساحة ستة عشر سهمًا أرض إصلاح زراعي بارتفاع ثلاثة أمتار بحوض الشبورة وجميعهم عبارة عن بناء بمونة الأسمنت والطوب الابيض البلوك بزمام الوحدة المحلية لقرية بهجورة، وتمت الإزالة وأخذ تعهد على المواطن بعدم تكرار هذه المخالفة القانونية وعودة الأرض الزراعية إلى طبيعتها.

التصدي لأي تعديات بالبناء المخالف



وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.