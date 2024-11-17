التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب إيطاليا نظيره المنتخب الفرنسي اليوم الأحد بملعب "سان سيرو" بالجولة السادسة لدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام إيطاليا

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي، كوناتي، ساليبا، هيرنانديز

خط الوسط: كانتي، رابيو، أوليس، وارن زائير إيمري

خط الهجوم: باركولا، تورام

فيما جاء تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: جيانلويجى دوناروما.

خط الدفاع: دي لورنزو، أليساندرو بونجيورنو، باستوني، كامبياسو

خط الوسط: فراتيسي، لوكاتيلي، تونالي، ديماركو

خط الهجوم: باريلا، ومويس كين

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا

تذاع مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويقع فرنسا وإيطاليا في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، بجانب بلجيكا والكيان الصهيوني.

وضمنت كل من إيطاليا وفرنسا التأهل لربع النهائي، والتعادل سيكون كافيًا للمنتخب الإيطالي للظفر بصدارة المجموعة.



ونجح منتخب إيطاليا في الفوز أمام فرنسا بثلاثية لهدف في سبتمبر الماضي، ويطمح المنتخب الفرنسي لرد اعتباره.

وتتصدر إيطاليا الترتيب برصيد 13 نقطة، وفرنسا في المركز الثاني وتملك 10 نقاط.

ويفتقد منتخب فرنسا، كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد استبعاده من القائمة للمرة الثانية على التوالي بفرمان من ديدييه ديشامب الذي أكد أن عدم ضم اللاعب لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.

وقال ديشامب مدرب فرنسا فى تصريحات صحفية، "مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي، لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن، إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته.

وغاب مبابي عن قائمة منتخب بلاده خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب الإصابة، قبل أن يقرر ديشامب استبعاده من معسكر شهر نوفمبر الجاري أيضًا.