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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي في المباراة المقبلة الاتحاد السكندري  فى ثالث جولات مسابقة  الدوري.

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