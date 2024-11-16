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تصفيات أمم أفريقيا 2025، مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

تصفيات أمم أفريقيا 2025، تنطلق غدا الأحد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

الأحد 17 نوفمبر 

الجزائر ضد ليبيريا - 6 مساءً

توجو ضد غينيا الإستوائية - 6 مساءً

الاثنين 18 نوفمبر 

مالاوي ضد بوركينا فاسو -  3 مساءً

نيجيريا ضد رواندا - 6 مساءً

السودان ضد أنجولا - 6 مساءً

ليبيا ضد بنين - 6 مساءً

غانا ضد النيجر - 6 مساءً

تونس ضد جامبيا - 9 مساءً

جزر القمر ضد مدغشقر - 9 مساءً

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد الجابون - 9 مساءً

المغرب ضد ليسوتو - 9 مساءً

الثلاثاء 19 نوفمبر

كينيا ضد نامبيا - 3 مساءً

الكاميرون ضد زيمباوي - 3 مساءً

موريتانيا ضد الرأس الأخضر - 5 مساءً

مصر ضد بوتسوانا   - 5 مساءً

غينيا بيساو ضد موزمبيق - 6 مساءً

الكونغو الديمقراطية ضد إثيوبيا - 6 مساءً

تنزانيا ضد غينيا - 6 مساءً

جنوب أفريقيا ضد جنوب السودان - 6 مساءً

سيراليون ضد زامبيا - 6 مساءً

مالي ضد إسواتيني - 6 مساءً

كوت ديفوار ضد تشاد  - 6 مساءً

الكونغو ضد أوغندا - 6 مساءً

السنغال ضد بوروندي - 9 مساءً

واتضحت بشكل كبير معالم دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تأهل الكثير من المنتخبات لها مبكرًا.


وحسمت 4 منتخبات وهي جزر القمر ومالي وزامبيا وزيمبابوي تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل الجولة السادسة  المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وفشلت غانا، بطلة إفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبري مفاجآت التصفيات.

وانضمت كل من المنتخبات الأربعة إلى 15 أخرى كانت حجزت مقاعدها في النهائيات المقررة في المغرب، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 19 منتخبًا.


من المنتظر أن تختتم خلال هذا الأسبوع تصفيات الكان، وذلك بخوض المنتخبات الإفريقية للجولة السادسة في مجموعاتها المختلفة.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى  معرفة المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025


المغرب (المستضيف).
مصر.
الجزائر.
بوركينا فاسو.
الكاميرون.
الكونغو الديمقراطية.
السنغال.
أنجولا.
غينيا الاستوائية.
كوت ديفوار.
الغابون.
أوغندا.
جنوب إفريقيا.
تونس.
نيجيريا.
مالي.
زامبيا.
زيمبابوي.
جزر القمر.

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المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025

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