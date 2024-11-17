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نتائج الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

نتائج الجولة الخامسة
نتائج الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

تصفيات أمم أفريقيا 2025، أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

 

نتائج الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

 

نامبيا 0-0 الكاميرون

ليبيريا 1-0 توجو

تشاد 1-1 سيراليون

غينيا الإستوائية 0-0 الجزائر

ليسوتو 1-0 جمهورية أفريقيا الوسطى

جنوب السودان 3-2 الكونغو

بوروندي 0-0 مالاوي

رواندا 0-1 ليبيا

النيجر 4-0 السودان

مدغشقر 2-3 تونس

بنين 1-1 نيجيريا

بوركينا فاسو 0-1 السنغال

بوتسوانا 1-1 موريتانيا

أوغندا 0-2 جنوب أفريقيا

موزمبيق 0-1 مالي

الرأس الأخضر 1-1 مصر

زامبيا 1-0 ساحل العاج

زيمبابوي 1-1 كينيا

إسواتيني 1-1 غينيا بيساو

جامبيا 1-2 جزر القمر

أنجولا 1-1 غانا  

الجابون 1-5 المغرب  

إثيوبيا 0-2 تنزانيا

غينيا 1-0 الكونغو الديمقراطية 

 

واتضحت بشكل كبير معالم دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تأهل الكثير من المنتخبات لها مبكرًا.


وحسمت 4 منتخبات وهي جزر القمر ومالي وزامبيا وزيمبابوي تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل الجولة السادسة  المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

وفشلت غانا، بطلة أفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبرى مفاجآت التصفيات.

وانضمت كل من المنتخبات الأربعة إلى 15 أخرى كانت حجزت مقاعدها في النهائيات المقررة في المغرب، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 19 منتخبًا.

 

ومن المنتظر أن تختتم خلال هذا الأسبوع تصفيات الكان، وذلك بخوض المنتخبات الإفريقية للجولة السادسة في مجموعاتها المختلفة.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى  معرفة المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025

المغرب (المستضيف).
مصر.
الجزائر.
بوركينا فاسو.
الكاميرون.
الكونغو الديمقراطية.
السنغال.
أنجولا.
غينيا الاستوائية.
كوت ديفوار.
الغابون.
أوغندا.
جنوب إفريقيا.
تونس.
نيجيريا.
مالي.
زامبيا.
زيمبابوي.
جزر القمر.
 

 

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