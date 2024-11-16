دوري الأمم الأوروبية، ألمانيا تضرب البوسنة والهرسك بثلاثية في الشوط الأول

تقدم منتخب ألمانيا على ضيفه البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فرايبورج"، اليوم السبت بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح التسجيل لـ ألمانيا اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة الثانية، فيما ضاعف النتيجة تيم كلينيست في الدقيقة 23، فيما سجل الهدف الثالث اللاعب هافرتز في الدقيقة 37.

تشكيل ألمانيا أمام البوسنة والهرسك

في حراسة المرمى: باومان

في خط الدفاع: كيميتش، روديجر، جوناثان تاه، ميتيلستادت

في خط الوسط: أندريتش، باسكال جروس، فيرتز، موسيالا

في خط الهجوم: هافرتز، كليندينست.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 1.

ويقع منتخب ألمانيا مع البوسنة والهرسك في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا هولندا والمجر.



ويحتل المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي البوسنة والهرسك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.