السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

10 صور ترصد مران منتخب مصر اليوم استعدادا لـ بتسوانا

منتخب مصر
منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات باستاد الدفاع الجوي للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي، بالإضافة للاعبين الموقوفين بسبب الإنذار الثاني، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة وانتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1  ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل عقب مباريات الجولة الرابعة وتصدر المجموعة.

بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي بعمل جلسات استشفاء بفندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أحذية رياضية بدبابيس‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎and OrA OTA 22‎‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

تركيا تهدر الفوز على ويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور)

دوري الأمم الأوروبية، جاكبو وفان دايك يقودان هولندا أمام المجر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر مباراة منتخب مصر وبتسوانا كاس الأمم الإفريقية تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

مواد متعلقة

تركيا تهدر الفوز على ويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور)

دوري الأمم الأوروبية، جاكبو وفان دايك يقودان هولندا أمام المجر

ألمانيا بالقوة الضاربة أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

كرة السلة، الزمالك يفوز على الزهور بدوري المرتبط

إثيوبيا تخسر أمام تنزانيا 2-0 وتفقد فرصة التأهل لـ أمم أفريقيا (صور)

شوط أول سلبي بين تركيا وويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور)

محاضرة فنية خاصة لمساعدة الحكام على قراءة خطط لعب فرق الدوري

الأكثر قراءة

رئيس "إيفرتون" السابق يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

تعليقات حزينة ومؤلمة على مقتل طفل بالرصاص في المنيا، وأسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو)

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا

إصابة لاعب الأهلي بشرخ في عظام الوجه وارتجاج بالمخ

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (3 – 5)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads