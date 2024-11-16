10 صور ترصد مران منتخب مصر اليوم استعدادا لـ بتسوانا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات باستاد الدفاع الجوي للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي، بالإضافة للاعبين الموقوفين بسبب الإنذار الثاني، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة وانتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل عقب مباريات الجولة الرابعة وتصدر المجموعة.

بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي بعمل جلسات استشفاء بفندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.