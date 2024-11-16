السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا للسيدات، مسار يفوز على كوميرسيال بنك الإثيوبي ويتأهل لنصف النهائي

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا للسيدات

دوري أبطال أفريقيا للسيدات، فاز فريق مسار للسيدات على فريق كوميرسيال بنك الإثيوبي بنتيجة 2-1 في إطار المرحلة الثالثة بدوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2024.

بهذه النتيجة يتاهل فريق مسار المصري  لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في أول مشاركة بالبطولة بتاريخ النادي.

ويواجه مسار نظيره الجيش الملكي المغربي مساء الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تنطلق مرحلة نصف النهائي بمباراة إدو كوين ضد مازيمبي الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

جوائز بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن حصول كل فريق مشارك في دوري أبطال إفريقيا على 150 ألف دولار.

وشهدت الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات زيادة بنسبة 52% منذ انطلاقها في 2021.

ويحصد الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب على 600 ألف دولار.

تركيا تهدر الفوز على ويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور)

دوري الأمم الأوروبية، جاكبو وفان دايك يقودان هولندا أمام المجر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دوري أبطال أفريقيا دوري ابطال افريقيا للسيدات مسار فريق مسار

مواد متعلقة

تركيا تهدر الفوز على ويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور)

دوري الأمم الأوروبية، جاكبو وفان دايك يقودان هولندا أمام المجر

ألمانيا بالقوة الضاربة أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

كرة السلة، الزمالك يفوز على الزهور بدوري المرتبط

إثيوبيا تخسر أمام تنزانيا 2-0 وتفقد فرصة التأهل لـ أمم أفريقيا (صور)

شوط أول سلبي بين تركيا وويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور)

محاضرة فنية خاصة لمساعدة الحكام على قراءة خطط لعب فرق الدوري

الأكثر قراءة

رئيس "إيفرتون" السابق يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

تعليقات حزينة ومؤلمة على مقتل طفل بالرصاص في المنيا، وأسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو)

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا

إصابة لاعب الأهلي بشرخ في عظام الوجه وارتجاج بالمخ

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (3 – 5)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads