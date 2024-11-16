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رياضة

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

قاد كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال، في تحقيق الفوز على  ضيفه منتخب بولندا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدراجاو، في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

وساهم كريستيانو رونالدو في تأهل منتخب البرتغال رسميًّا إلى الدور ربع نهائي لدوري الأمم الأوروبية.

 

وأحرز رونالدو ثنائية، حيث جاء الهدف الأول من علامة الجزاء قبل أن يضيف الثاني بضربة مقصية مذهلة، ليصل إلى هدفه رقم 910 دوليًّا.


وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رونالدو سجل هدفين وصنع آخر، ليحمل البرتغال رسميًّا إلى الأدوار النهائية.

وأشارت الشبكة إلى اعتلاء كريستيانو 39 عامًا صدارة قائمة هدافي دوري الأمم لموسم 2024-2025، بوصوله للهدف الخامس.

وأضافت: "رونالدو يتقدم بفارق هدفين على الأقل، عن أي لاعب آخر في المستوى الأول بالبطولة".

فيما ذكر حساب "ويليام هيل" للإحصائيات أن رونالدو وصل إلى هدفه رقم 135 بقميص البرتغال، بعد 20 عامًا من تسجيل هدفه الدولي الأول.

وأحرز رفائيل لياو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 67.

 

وأضاف الهدف الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

 

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وأحرز الهدف الخامس بيدرو تيتو في الدقيقة 82

واختتم رونالدو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 87.

 

وقاد الأسطورة كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال رفقة بيدرو نيتو ورافاييل لياو أمام منتخب بولندا.

ويسعى المنتخب البرتغالي لحسم تأهله إلى دور الـ8، في ظل احتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تحتل بولندا المركز الثالث بفارق 6 نقاط.

 

تشكيل البرتغال أمام بولندا

وضم تشكيل منتخب البرتغال كلًّا من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو نيفيز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

 

تشكيل منتخب بولندا ضد البرتغال

فيما بدأ منتخب بولندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: كيويور، بيدناريك، بياتكوفسكي.

خط الوسط: زاليفسكي، زيلينسكي، رومانشوك، سيمانسكي، بيريسينسكي.

خط الهجوم: بياتيك، أوربانسكي.

 

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