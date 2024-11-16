حقيقة اتفاق ريال مدريد لضم نجم بايرن ميونخ

ريال مدريد، كشف نيدال هوسيه وكيل أعمال الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ، حقيقة توقيع اللاعب لنادي ريال مدريد، من أجل انضمامه للملكي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع نادي بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن.

وقال هوسيه في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات: "التقارير حول الصفقة التي تم إبرامها مع ريال مدريد ليست صحيحة، لدينا العديد من الخيارات لكننا لم نتفق على الشروط مع أي نادٍ الآن".

وتابع: "الصفقة الجديدة مع بايرن ميونخ يمكن أن تكون أيضًا خيارًا بالنسبة لنا، حيث إن جميع التقارير الأخيرة التي تشير إلى خلاف ذلك غير صحيحة".

وارتبط ديفيز بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، مع انطلاق الموسم الجديد في صفقة انتقال حر في ظل عدم تجديد عقده مع ناديه.

وشارك ديفيز حتى الآن مع بايرن ميونخ منذ بداية الموسم في 15 مباراة وتمكن من صناعة ثلاثة أهداف ولم يسجل.

تسريب اسم مدرب ريال مدريد الجديد

فيما بدأت الأحاديث تتصاعد حول هوية المدرب الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني، في ظل تراجع النتائج للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي أصبح مستقبله على المحك.

ويعاني ريال مدريد في الموسم الحالي بشكل واضح على مستوى النتائج، وهو ما ظهر بالخسارة المريرة على ملعبه أمام برشلونة برباعية دون رد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيتخذ قرارًا بشأن أنشيلوتي حال استمرار تراجع النتائج، وعلى الأرجح لن يستمر بعد نهاية الموسم الحالي.

هوية مدرب ريال مدريد الجديد

وأكدت شبكة "سكاي ألمانيا" أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي تلقى اهتماما من مانشستر سيتي الإنجليزي لخلافة مواطنه بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن ألونسو يعتقد أنه سيكون المدرب الجديد لريال مدريد، ويشعر أن حظوظه هي الأكبر لخلافة أنشيلوتي.

وأوضحت أن ألونسو يضع تدريب ريال مدريد على رأس أولوياته في الموسم المقبل.

وكان تشابي ألونسو قد دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب، بجانب أنه لعب مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني قبل الاعتزال، وقاد تشابي فريقه باير ليفركوزن لتحقيق لقب الدوري الألماني لأول مرة في مسيرته كما فاز بلقب كأس ألمانيا.