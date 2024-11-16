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رياضة

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض جديد للحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد  الإسباني خلال الموسم الحالي. 

عودة المغربي إبراهيم دياز 


ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يدرس ميلان تقديم عرض ثالث لنادي ريال مدريد لإعادة المغربي إبراهيم دياز إلى سان سيرو مجددا.

وسبق أن انضم دياز إلى ميلان مرتين على سبيل الإعارة، ونجح في الفوز بالدوري الإيطالي رفقة الروسونيري.


وأشارت إلى أن باولو فونسيكا، مدرب ميلان، مهتم بتعزيز صفوفه في الوسط والهجوم، وسيكون دياز خيارا مناسبا.

وأوضحت أن ريال مدريد من غير المرجح أن يوافق على إعارة دياز مجددا إلى ميلان، حيث يفضل الملكي إيجاد وجهة دائمة للاعب المغربي، الذي خرج من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي بعد وصول الدولي الفرنسي كيليان مبابي في الصيف الماضي.

وعلى الرغم من أن دياز سجل 12 هدفا وصنع 9 في 44 مباراة بالموسم الماضي، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط في الموسم الحالي، ولم يحصل إلا على فرصتين للمشاركة أساسيا.

 

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