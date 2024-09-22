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رياضة

ديفيز يثير الجدل بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ

ديفيز
ديفيز

كشفت تقارير أن ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ تسبب في حالة من الجدل، بشأن مستقبله مع الفريق الألماني في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير ذكرت أن ريال مدريد يخطط لتأمين مركز الظهير الأيسر من خلال تمديد عقد ميندي حتى عام 2027، والتعاقد مع ديفيز في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وكان نادي ريال مدريد قد وضع ديفيز هدفًا له بالصيف الحالي ولكن تم تأجيل خطوة التعاقد معه إلى صيف 2025 لينضم كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

تصريحات  ديفيز

ونقل الصحفي الرياضي فابرزيو رومانو، الخبير في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، تصريحات على لسان ديفيز لصحيفة "بيلد" الألمانية، حيث قال: "أنا مركز تمامًا مع بايرن، بغض النظر عما إذا كنت سأبقى في النادي أو أرحل، سأحمل هذا النادي دائمًا في قلبي".

وبسؤاله عن وجود مفاوضات مع ناد جديد، أجاب: "سؤال جيد، يجب أن تسأل وكيلي عن ذلك".

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى بايرن قادما من فانكوفر الأمريكي في سنة 2019.

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