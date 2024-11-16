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رياضة

مهاجم ليل الفرنسي على رادار بايرن ميونخ

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ يسعى لتعزيز صفوفه بصفقة هجومية، حيث وجه أنظاره صوب صفقة كندية في الدوري الفرنسي.

مهاجم ليل الفرنسي على رادار بايرن ميونخ 


وبحسب "سكاي ألمانيا"، أعرب بايرن ميونخ عن اهتمامه بضم جوناثان ديفيد من صفوف ليل الفرنسي، بعدما نجح الكندي في تسجيل 13 هدفًا في 19 مباراة خاضها هذا الموسم إضافة إلى صناعة هدفين آخرين.

وينتهي عقد ديفيد، الصيف المقبل، ولا يرغب اللاعب في تجديد تعاقده وبالتالي سيرحل عن فريقه الفرنسي بالمجان.


وتلقى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا العديد من العروض البارزة، وبدوره يراقب بايرن ميونخ الوضع عن قرب خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل ماتياس تيل، بل ولا يستبعد البافاري إعارته في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت "سكاي" أن نوتنجهام فورست مهتم بضم تيل وهناك تواصل أولي مع اللاعب الذي لا يخطط بدوره لمغادرة البايرن، وهناك أيضًا فيردر بريمن المهتم بالظفر بخدماته، وفي حال رحيله سيكون ديفيد خيار مثير للبايرن لتعويضه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضع فيه البايرن عينه أيضًا على مهاجم سبورتنج لشبونة المتألق فيكتور جيوكيريس والذي سيتراوح ثمنه بين 60 إلى 70 مليون يورو، بينما بإمكان البافاري ضم ديفيد في صفقة انتقال حر.

ويزامل ديفيد نظيره ألفونسو ديفيز في المنتخب الكندي، وسجل 29 هدفًا في 56 مباراة دولية.

 

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