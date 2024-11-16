“شباب الشرقية” تبدأ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي بالحسينية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، تواصل مديرية الشباب بالشرقية التوضيح لأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية وبرلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال ١٠٠يوم.

المسارات المنهجية لتطبيق النظم السياسية

وتم تنفيذ الجلسة تحت عنوان مناقشة مفهوم النظم السياسية ودلالتها وأنواعها وخصائصها ومكوناتها وعلاقتها بالسلطات الثلاثة وعلاقتها بالقانون والمسارات المنهجية لتطبيق النظم السياسية في مصر.. وقد أدار الجلسة الأستاذة روض الحنفي المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة.

الحملة تنتهى بشهر يونيو 2025

وأشار إلى أن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال الفترة. وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني وإشراف راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني وتنفيذ ا. عبد الرؤوف جميل مسؤول برلمان الشباب.