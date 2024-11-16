حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وأعمال البناء المخالف في الإسماعيلية (صور)

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، جهودها للتصدي للإشغالات والتعديات وحالات البناء المخالف، وذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وشنت الوحدة المحلية لحي ثالث في مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج حملة اليوم بحي ثالث

وأسفرت الحملة عن إيقاف محاولة بناء مخالف بدون ترخيص، بشارع شبين وفك الشدة الخشبية، بالإضافة لتنفيذ إزالة فورية لسور مبني بعمارة ٢٤ بمنطقة الإعلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة جميع المخالفات.

جانب من الحملات،فيتو

إزالة كافة الباعة الجائلين بمنطقة الشارع التجارى

كما تم إزالة كافة الباعة الجائلين من الشارع التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقانون.

الحفاظ على حياة المواطنين وذوي الهمم

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

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