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مياه الشرقية: استمرار تنظيم القوافل المائية بمركز الحسينية

مياه الشرقية:إستمرارتنظيم
مياه الشرقية:إستمرارتنظيم القوافل المائية بمركز الحسينية

 أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية  إلى أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية للأهالي بقرية السماكين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية. 

محافظ الشرقية يبحث موقف مشروعات مياه الشرب بمنيا القمح وفاقوس

التوعية بخطورة إهدار مياه الشرب 

وذلك على مدار يومين متتاليين لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

ندوات توعوية وورش عمل لتعليم السباكة 

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي بمركز الشباب والوحدتين المحلية والصحية ومساجد القرية

محطات مياة الشرب داخل المحافظة 

وذلك  بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات 

رفع عينات عشوائية لتحليلها 

ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوي العملاء وإستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها.

مياه الشرقية: تكثيف الجهود لتطهير شبكات الصرف الصحي لاستقبال الشتاء

تنفيذ المشروعات التنموية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

 

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المشاركة المجتمعية

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