قررت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

موعد إجراء قرعة الحج في بني سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق، قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025

وحددت وزارة الداخلية يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، موعد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف».