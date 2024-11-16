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حوادث

موعد إجراء قرعة الحج في بني سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ

موعد قرعة حج وزارة
موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025

قررت وزارة الداخلية البدء في إجراء  قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

موعد إجراء قرعة الحج في بني سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق، قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف وانضمامها لمنظومة التحول الرقمي

موعد إجراء قرعة الحج في محافظات سوهاج وقنا والقليوبية

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025 

وحددت وزارة الداخلية يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، موعد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف».

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