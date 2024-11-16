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حوادث

موعد إجراء قرعة الحج بمحافظات القاهرة والشرقية ومطروح

الحج
الحج

قررت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

موعد إجراء قرعة الحج فى القاهرة والشرقية ومطروح 

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

 

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الداخلية تكشف مواعيد إجراء حج القرعة لعام 2025

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025 

وحددت وزارة الداخلية يوم  الأربعاء الموافق 20 /11 /2024، موعد إجراء قرعة حج بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

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