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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة، باسم سمرة ورانيا يوسف أول حضور "ماستر كلاس" لـ يسري نصر الله

المخرج يسري نصرالله
المخرج يسري نصرالله

حرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس مع المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥.

 

ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلا، والفنانة سلوى محمد علي، وأشرف فايق.

 

تصريحات يسري نصرالله

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج الكبير يسري نصر الله، بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، خلال فعاليات دورته الـ٤٥ وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة.

 

وقال نصر الله فى أول تعليق له: “أنا باشكر كل اللي خلوا اللحظة دي تحصل، وكل اللي -على مدى أكتر من ٤٠ سنة- شاركوني في مغامرة الأفلام اللي عملناها سوا”. 

متابعًا: “المغامرة لسة ما خلصتش، عشان كلنا اجتمعنا على حب السينما وحب الناس.. مفيش حد فينا يقدر يعيش من غير السينما والجمال”.

 



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