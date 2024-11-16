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ثقافة وفنون

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي

مني زكي
مني زكي

انتهت أسرة فيلم “الست” من تصوير مشاهد العمل، ويقوم المخرج مروان حامد بمرحلة المونتاج اللازمة للعمل، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الأن من قبل الجهة المنتجة للعمل.

وانتشرت العديد من الصور التي صممها نشاط السوشيال الميديا باستخدام الذكاء الاصطناعي، كمقارنة منى زكي في شكل أم كلثوم.

وخلال التقرير نسرد تفاصيل شخصيات العمل
 

تفاصيل شخصيات فيلم الست


تقدم الفنانة منى زكي شخصية “كوكب الشرق” أم كلثوم في مرحلة عمرية معينة لها، وهذا ما يعتمد عليه العمل، عدم تقديم سيرة ذاتية من الصغر حتى الوفاة، ولكن في مرحلة عمرية معينة.

ويقدم الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيق أم كلثوم الشيخ “خالد البلتاجي”، الذى كان معها في كل خطوات نجاحها منذ البداية، إلى أن توفي وهى تتعالج من الغدة الدرقية في ألمانيا.

ويلعب الفنان محمد فراج شخصية الشاعر “أحمد رامي” الذى قام بتأليف عدد كبير من أغاني أم كلثوم، وكان يحبها بشكل غير عادي.

أما الفنان عمرو سعد فيشارك في العمل بتقديم شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خلال أحداث العمل.

وتجسد الفنانة أمينة خليل خلال أحداث العمل الذى تظهر فيه ضيفة شرف شخصية  سيدة أرستقراطية تظهر في حفلات أم كلثوم.

ضيوف فيلم الست
 

ضم فيلم "الست" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
 

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