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ثقافة وفنون

بعد بدء تصويره، قصة وأبطال فيلم الست عن حياة أم كلثوم

أم كلثوم ومنى زكي،
أم كلثوم ومنى زكي، فيتو

تصدر فيلم الست بطولة النجمة منى زكي، والذي يتناول جوانب من حياة كوكب الشرق أم كلثوم، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

قصة وشخصيات فيلم الست

وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح يجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فيما يشارك نخبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث العمل منهم نيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز.

أبطال فيلم الست 

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمى وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن.

انطلاق تصوير فيلم "الست" عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق

بعد الهجوم على منى زكي، كل ما تريد معرفته عن فيلم "الست"

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أبطال فيلم الست فيلم الست منى زكي كوكب الشرق ام كلثوم النجمة مني زكي مروان حامد

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