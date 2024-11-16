السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مدينة الزقازيق يتابع المراكزالتكنولوجية بالشرقية   

متابعةالمراكزالتكنولوجيةبوحدات
متابعةالمراكزالتكنولوجيةبوحدات محليةالزقازيق محافظةالشرقية

أكد شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق  بمحافظة الشرقية أنه تابع الأعمال بالمركز التكنولوجي بمختلف مكاتبة بالوحدات المحلية اليوم السبت، للوقوف على انتظام سير العمل ونسب معدلات الإنجاز اليومية مؤكدا على تبسيط إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام

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انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية 

أكد رئيس المدينة على انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز خلال الفترة الصباحية والمسائية،

تذليل كافة العقبات 

وذلك لتكثيف نسب تنفيذ ومعدلات الأداء لإنهاء كافة ملفات التصالح،مؤكدا على ضرورة تذليل كافه العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين طبقا للقانون.

سرعة إنهاء ملفات التصالح 

 أشار رئيس المدينة إلي أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، حيث يجب الانتهاء منها ومازالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة فى. كافة القطاعات 

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توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح وإزالة كافة العقبات وضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة  ٢٠٢٣ م.

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