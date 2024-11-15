الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مدينة الزقازيق بالشرقية يتابع جهود الوحدات المحلية في الجمع والعطلات

أبوالفتوح يتابع الوحدات
أبوالفتوح يتابع الوحدات المحلية فى الجمع والعطلات بالزقازيق

قال شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية: إنه تابع مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومع الساعات الأولى، اليوم الجمعة، كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وتابع أعمال النظافة بكل المحاور بمدينة الزقازيق والوحدات المحلية.

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 صيانة الكشافات بالاعمدة وتركيب كشافات جديدة

وقامت الوحدة المحلية ببهنباي بالمتابعة لأعمال صيانة الكشافات بالأعمدة، وتركيب كشافات جديدة، ولمبات ليد موفرة بالطرق الرئيسية والميادين ومداخل القرى، وتكثيف الجهود المبذولة استعدادا لفصل الشتاء.

صيانة الكشافات والإنارة العامة بالزهراء

وفي الوحدة المحلية بالزهراء تم اليوم أعمال الصيانة الشاملة لكشافات الإنارة العامة بمتابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة  أعمدة الإنارة العمومية والفرعية بطريق ومقابر قرية أنشاص البصل وطريق طهرة حميد.  

جهود الوحدة المحلية ببنى عامر

وفى الوحدة المحلية ببنى عامر استمرت  الجهود المبذولة بتكثيف حملات النظافة والعمل أيام الجمعة والعطلات لرفع منظومة النظافة وعمل النظافة اليومية على طريق هريه الجديد والقديم ورفع نقاط تجمع القمامة بطريق هريه الجديد والقديم ومدخل القرى التابعة لدائرة الوحدة ومازال العمل مستمر للارتقاء بمستوى النظافة للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى

جهود الوحدة المحلية بشيبة النكارية 

كما قامت الوحدة المحلية بشيبة النكارية برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشية وميدان لفظ الجلالة وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحدة المحلية بشيبة النكارية. 

رفع نقاط التجمع بميدان أبو جماعة 

ومرة أخرى قامت الوحدة المحلية ببهنباي بمتابعة أعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين ورفع نقاط التجمع من ميدان ابوجماعة وميدان الأزهر وطريق بهنباي الطيبة وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي بنايوس وطريق بهنباي المجفف وطريق بهنباي القنايات.

كسح الأتربة من على الطريق 

بالإضافة إلى كسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الجمالي والحضاري لمداخل قرى الوحدة والعمل مستمر.

الوحدة المحلية بقرية النخاس

فيما قامت الوحدة المحلية بالنخاس والاجهزة التنفيذية بإزالة أعمال بناء سور بالدور الرابع علوي مخالف للقانون في المهد بقرية النخاس وتم إزالته كاملا وتم إيقاف الأعمال المخالفة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

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تعليمات المحافظ 

وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية التابعة لها.

 

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