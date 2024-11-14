رحلة تثقيفية لطالبات مدرسة الزقازيق الثانوية إلى منطقة آثار تل بسطا

أكدت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام بمحافظة الشرقية أنه تم تنظيم ندوة توعوية وتثقيفية ورحلة إلى منطقة آثار تل بسطا لـ 100 طالبة من مدرسة الثانوية بنات بمدينة الزقازيق.

التعاون مع مديرية التربية والتعليم

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشي آثار منطقة تل بسطا فى إطار مبادرة" بداية جديدة لبناء الإنسان"

التوعية بأهمية المواقع

وأعربت طالبات المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج الذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

إثراء مفهوم التراث

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم وبهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية.

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