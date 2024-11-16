السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن  حزب الله اللبناني ، اليوم السبت، استهداف مستوطنة كتسرين برشقة صاروخية.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله، تنفيذ هجوم بمسيرات على مقر وحدة المهام البحرية الإسرائيلية الخاصة في قاعدة عتليت جنوبي حيفا.

إطلاق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل

كذلك، أفادت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، بإطلاق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى ومركز الجليل.

وقالت القناة العبرية إن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل.

غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، صباح اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

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