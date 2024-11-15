حزب الله يطلق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أطلق حزب الله رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن صاروخ سقط في البحر تسبب في سماع دوي انفجار بتل أبيب.

ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف حتى الآن.

انفجار قوي وسط إسرائيل

ورجحت القناة العبرية في تقريرها أن صاروخًا سقط في البحر تسبب بسماع دوي الانفجار.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لم يتم رصد إطلاق أي صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، مضيفة أن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب صوت الانفجار.