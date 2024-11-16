قطاع الغزل والمنسوجات يستهدف زيادة الصادرات لـ 1.4 مليار دولار في 2025

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نموًا بنسبة 5%.

وأشار في تصريحات صحفية علي هامش فعاليات الدورة الثامنة من معرض Destination Africa 2024، إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 1.23 مليار دولار بنهاية 2024، ما يمثل نموًا متوقعًا بنسبة 10%.

زيادات صادرات القطاع بنهاية عام 2025

وكشف أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.

فعاليات الدورة الثامنة من معرض Destination Africa 2024

وافتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد قاسم رييس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، والمهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فعاليات الدورة الثامنة من معرض Destination Africa 2024 اليوم السبت ويستمر إلى غدا الأحد.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري في القاهرة، ويشارك فيه 100 عارض، إلى جانب 250 مشتريًا دوليًا يمثلون كبرى الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للمعارض الدولية.

دستنيشن أفريكا: منصة للتكامل والتصدير

يُعد معرض دستنيشن أفريكا المنصة الوحيدة في مصر المتخصصة في تنظيم لقاءات العمل الثنائية (B2B)، مما يتيح للمصدرين المصريين فرصًا ذهبية للتواصل مع المشترين الدوليين.

رؤية المجلس لزيادة الصادرات

أكد سلام أن المجلس التصديري يعمل على دمج منتجات القطاع في سلاسل الإمداد العالمية، معتمدًا على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل الموقع الجغرافي، والاتفاقيات التجارية الدولية، واستقرار مصادر الطاقة.

وأضاف أن المجلس يسعى إلى تعزيز التعاون مع الأسواق الأوروبية والأفريقية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الترويجية المستمرة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف.