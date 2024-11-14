الرقابة على الصادرات توقع بروتوكول تعاون مع المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة

وقع المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة، برئاسة الدكتور محمد حلمى هلال، يهدف الي رفع كفاءة عمليات الفحص والرقابة ودعم الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد وحماية السوق الوطني من المنتجات الكهربائية ومعدات الإضاءة الرديئة التي تستهلك الطاقة ولا تتوافق مع معايير الأمان والكفاءة المطلوبة.



أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

وصرح المهندس عصام النجار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتفعيل هذا التنوع بهدف تحقيق وتسريع وتيرة تنمية المجتمعات والمحافظة عليها، وذلك من خلال رؤية استراتيجية تعتمد على آليات الشراكة المؤسسية والعمل المشترك بين الطرفين.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين المؤسستين يعد نموذجًا يحتذى به في التعاون والتكامل مما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز مهارات العاملين بالهيئة ورفع مستوى الكفاءة الفنية في مجال اختبار المعدات الكهربائية ومعدات الإضاءة، والتدريب على أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال كفاءة الطاقة واختبارات الجودة.



وأشاد بمجهودات الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة في حماية موارد الدولة والحفاظ على موارد الطاقة لصالح الأجيال القادمة، حيث تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف وطنية مشتركة وتساهم في دعم السياسات والممارسات المستدامة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وحماية المستهلك.



الرقابة على الصادرات سيساهم بشكل كبير في تطوير معايير اختبارات جودة المعدات الكهربائية

وأوضح الدكتور محمد حلمى هلال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم وتعزيز الأهداف المشتركة بين الجمعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تأسست على حسن النوايا والاحترام المتبادل وتحقيق الفائدة المشتركة، حيث يشمل البروتوكول كافة أشكال التعاون في الأنشطة المشتركة في مجالات المساعدة التقنية والدراسات والبحوث والتدريب، استنادًا على مبدأ المشاركة، وفى إطار رؤية إستراتيجية يتفق الطرفان عليها تعمل على استثمار خبراتهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

وأكد أن التعاون مع الهيئة سيساهم بشكل كبير في تطوير معايير اختبارات جودة المعدات الكهربائية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة وضمان استمرارية تحسين معايير الجودة وكفاءة الأداء.