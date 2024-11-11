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وكيل تعليم الشرقية يتفقد ديوان إدارة منيا القمح التعليمية

وكيل تعليم الشرقية
وكيل تعليم الشرقية يتفقد ديوان إدارة منيا القمح التعليمية

فاجأ محمد رمضان غريب  وكيل أول وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية، ديوان إدارة منيا القمح التعليمية، مشددا على الانضباط وحسن استقبال أولياء الأمور. 

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توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم 

وقال رمضان إن  ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

رافق وكيل أول وزارة التعليم  عبد الشافي حسن مدير عام الإدارة حيث تابعا سير وانتظام العمل بالأقسام بديوان عام الادارة التعليمية، للاطمئنان على انتظام  ومتابعة أعمال الأقسام المختلفة بالديوان.

التزام جميع العاملين بالأقسام المختلفة 

رمضان شدد على ضرورة التزام جميع العاملين بالأقسام المختلفة  بأماكن عملهم، مقدرا جهودهم ودورهم الهام داخل المنظومة التعليمية.وسرعة انجاز وتنفيذ جميع المهام والالتزامات المطلوب تنفيذها.

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وأشاد بحسن سير وانتظام العمل واستقبال  الجمهور والمواطنين المترددين على ديوان عام الإدارة.

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محمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم التربية والتعليم والتعليك الفنى محافظة الشرقية ادارة منيا القمح عبدالشافى حسن استقبال اولياء الامور مشددا على الانضباط

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