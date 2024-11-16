ضبط المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة والاستيلاء على 100 ألف دولار من أجنبي

ألقت قوات مباحث أمن القاهرة القبض علي المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة من إدارة الأموال العامة وقاموا بالنصب على أجنبي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء منه على 100 ألف دولار بدائرة قسم شرطة اكتوبر وذلك فور أن نجح فريق بحث تم تشكيله لجمع التحريات والمعلومات في التواصل للمتهمين والذي تبين أنهم مسجلون خطر، وهاربين من أحكام قضائية بالسجن.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغًا من مواطن يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يدعي تعرضه للسرقة على يد مجموعة من الأشخاص، ادعوا أنهم من مباحث الأموال العامة، واستولوا منه على 100 ألف دولار في منطقة حدائق أكتوبر.

وأكد المجني عليه في بلاغه أنه تعرف على أحد الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبره أنه يغير العملة بأعلى من سعر البنك.

واتفقا على موعد لتنفيذ الاتفاق، وهناك فوجئ بسيارة ينزل منها مجموعة من الأشخاص، وبحوزتهم سلاحا وادعوا أنهم من قوة مباحث الأموال العامة وسرقوا منه المبلغ وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.